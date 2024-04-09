«Бавария» готова продать Комана за 70 миллионов евро

Сегодня, 15:58
«Бавария» может продать вингера Кингсли Комана, сообщает журналист Тоби Альтсшафл.
По информации источника, руководство мюнхенского клуба будет готово начать переговоры по футболисту, если получит предложение в 70 миллионов евро. Отмечается, что сам футболист может принять новый вызов в своей карьере.
В текущем сезоне 27-летний Коман провел 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 65 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков в 28 матчах. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 16 очков.