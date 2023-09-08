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Сегодня, 15:14

Гюндоган стал новым капитаном сборной Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган назначен капитаном сборной Германии.

«Я решил отдать капитанскую повязку Гюндогану. Они составят лидерский дуэт с Йозуа Киммихом. Я очень рад, что они оба взяли на себя эти обязательства. Это придаст им больше энергии», — сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Германии Ханси Флик.

Ранее капитаном сборной Германии был голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который не играет из-за травмы с прошлого года.

В активе Гюндогана 17 голов в 67 матчах за сборную. В летнее трансферное окно 32-летний полузащитник перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».

Илкай Гюндоган
Футбол
Сборная Германии по футболу
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