Гюндоган стал новым капитаном сборной Германии

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган назначен капитаном сборной Германии.

«Я решил отдать капитанскую повязку Гюндогану. Они составят лидерский дуэт с Йозуа Киммихом. Я очень рад, что они оба взяли на себя эти обязательства. Это придаст им больше энергии», — сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Германии Ханси Флик.

Ранее капитаном сборной Германии был голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который не играет из-за травмы с прошлого года.

В активе Гюндогана 17 голов в 67 матчах за сборную. В летнее трансферное окно 32-летний полузащитник перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».