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Германия

Сегодня, 07:14

Шмейхель может стать игроком «Андерлехта» в ближайшее время

Виктория Кравченко
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Датский голкипер Каспер Шмейхель близок к переходу в «Андерлехт», сообщает Footmercato.

По данным издания, стороны ведут переговоры. Если клубам удастся договориться об условиях, будет заключен годовой контракт.

2 сентября «Ницца» объявила об уходе Шмейхеля. 36-летний игрок стал свободным агентом.

Шмейхель с 2020 года играл во Франции. Он принял участие в 46 матчах, в которых пропустил 47 голов. На его счету 13 встреч без пропущенных мячей.

Каспер Шмейхель
ФК Андерлехт
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 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
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 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
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 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
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Аугсбург – Бохум
 2 : 2
2.09 16:30
Байер – Дармштадт
 5 : 1
2.09 16:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 3 : 1
2.09 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 5 : 0
2.09 16:30
Вердер – Майнц
 4 : 0
2.09 19:30
Боруссия М – Бавария
 1 : 2
3.09 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 1 : 1
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