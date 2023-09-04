Шмейхель может стать игроком «Андерлехта» в ближайшее время

Сегодня, 07:14
Датский голкипер Каспер Шмейхель близок к переходу в «Андерлехт», сообщает Footmercato.
По данным издания, стороны ведут переговоры. Если клубам удастся договориться об условиях, будет заключен годовой контракт.
2 сентября «Ницца» объявила об уходе Шмейхеля. 36-летний игрок стал свободным агентом.
Шмейхель с 2020 года играл во Франции. Он принял участие в 46 матчах, в которых пропустил 47 голов. На его счету 13 встреч без пропущенных мячей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Байер
|3
|3
|0
|0
|11-3
|9
|
3
|РБ Лейпциг
|3
|2
|0
|1
|10-4
|6
|
4
|Штутгарт
|3
|2
|0
|1
|11-5
|6
|
5
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
6
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|3-6
|6
|
7
|Вольфсбург
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Унион Б
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
9
|Айнтрахт Ф
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Боруссия Д
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
11
|Вердер
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Бохум
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Аугсбург
|3
|0
|2
|1
|7-9
|2
|
14
|Боруссия М
|3
|0
|1
|2
|5-9
|1
|
15
|Хайденхайм
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Майнц
|3
|0
|1
|2
|2-9
|1
|
17
|Кельн
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Дармштадт
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|1.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|2 : 2
|2.09
|16:30
|
Аугсбург – Бохум
|2 : 2
|2.09
|16:30
|
Байер – Дармштадт
|5 : 1
|2.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|3 : 1
|2.09
|16:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|5 : 0
|2.09
|16:30
|
Вердер – Майнц
|4 : 0
|2.09
|19:30
|
Боруссия М – Бавария
|1 : 2
|3.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Кельн
|1 : 1
|3.09
|18:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|0 : 3