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Сегодня, 21:16

Хаманн назвал дисциплину главным недостатком Джуда Беллингема

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Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн оценил игру полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Чего нет у Беллингема, так это дисциплины. Он может захотеть вернуться в Британию или перейти в «Реал», но для этого он должен играть по-другому. В Дортмунде он может делать все, что захочет. Никто не смеет ничего говорить, потому что все боятся расстроить его. Если он твой партнер по команде, то у тебя точно будут проблемы. Он не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону, что он тогда вообще делает?», — цитирует Хаманна Sky Germany.

19-летний Беллингем принял участие в 37 матчах во всех турнирах в этом сезоне, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт англичанина с дортмундским клубом действует до 30 июня 2025 года.

ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
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