Блинд: «Я отдам все ради клуба. «Бавария» может выиграть любой трофей»

Защитник Дэйли Блинд поделился эмоциями после подписания контракта с «Баварией».

5 января немецкий клуб заключил соглашение с нидерландцем до конца сезона.

«Мне не терпится сыграть здесь. Приближается самая важная часть сезона, где речь пойдет о титулах, а такой клуб, как «Бавария», может выиграть любой трофей. Жажда титулов здесь, в клубе, была ключевой в моем решении. Я надеюсь, что смогу поделиться своим опытом, чтобы помочь команде. Я отдам все ради мюнхенской «Баварии», — приводит слова Блинда пресс-служба мюнхенского клуба.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. 27 декабря защитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нидерландским клубом.