Хавбек «Баварии» Горецка может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Bayern & Germany.

По информации издания, английский клуб рассматривает вариант с трансфером 28-летнего полузащитника. В услугах игрока заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Хавбек хочет остаться в «Баварии», наставник мюнхенцев Томас Тухель не рассчитывает на игрока.

28-летний Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. Контракт немца рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Горецка провел 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.