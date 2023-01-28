Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:28

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм», «Вердер» победил «Вольфсбург»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в матче 18-го тура бундеслиги со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Йонас Хофманн, оформивший дубль, Ларс Штиндль и Ханнес Вольф. За команду из Зинсхайма забил Илас Бебу.

«Боруссия» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 25 очков. «Хоффенхайм» находится на 13-й строчке (19).

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
28 янв, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:4
Боруссия М

В другом матче 18-го тура «Вердер» победил «Вольфсбург» со счетом 2:1. Оба гола за клуб из Бремена забил Никлас Фюллкруг. В составе «Вольфсбурга» забитым мячем отметился Кевин Паредес.

«Вердер» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице бундеслиги (24 очка), «Вольфсбург» — на 7-й (29).

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
28 янв, 17:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
2:1
Вольфсбург

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 0
Айнтрахт Ф 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Хоффенхайм
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
Полиция начала проверку видео драки в метро Москвы
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
В МО заявили о гибели 14 человек в результате удара ВСУ по больнице Новоайдара
Аналитики RAND призвали США к четырем шагам по урегулированию на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Унион» победил «Герту» и вернулся на второе место в бундеслиге

Бундеслига, 18-й тур: «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом», «Байер» против дортмундской «Боруссии»