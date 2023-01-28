Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм», «Вердер» победил «Вольфсбург»

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в матче 18-го тура бундеслиги со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Йонас Хофманн, оформивший дубль, Ларс Штиндль и Ханнес Вольф. За команду из Зинсхайма забил Илас Бебу.

«Боруссия» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 25 очков. «Хоффенхайм» находится на 13-й строчке (19).

В другом матче 18-го тура «Вердер» победил «Вольфсбург» со счетом 2:1. Оба гола за клуб из Бремена забил Никлас Фюллкруг. В составе «Вольфсбурга» забитым мячем отметился Кевин Паредес.

«Вердер» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице бундеслиги (24 очка), «Вольфсбург» — на 7-й (29).