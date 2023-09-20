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Германия

Сегодня, 10:08

Кейн: «Я очень рад, что на данный момент забил четыре гола за «Баварию». Думаю, я смогу играть еще лучше»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн оценил свое выступление за немецкую команду.

«Для меня это хорошее начало. Всякий раз после крупного трансфера в первых нескольких играх возникает немного больше давления и ожиданий. Все хотят увидеть, как ты начнешь. Я очень рад, что на данный момент забил четыре гола. Я думаю, что смогу играть лучше, и это произойдет, если я лучше узнаю своих товарищей по команде, систему и то, как мы играем. Мне еще есть, куда совершенствоваться с точки зрения игры», — сказал Кейн.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

30-летний футболист забил 4 гола в 4 матчах за «Баварию» в бундеслиге. Последним игроком мюнхенцев, которому это удавалось, был Мирослав Клозе, выступавший за «Баварию» с 2007 по 2012 годы.

Источник: https://www.cityam.com/harry-kane-ready-to-shoot-down-former-suitors-united-in-champions-league/
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 РБ Лейпциг 4 3 0 1 13-4 9
4
 Штутгарт 4 3 0 1 14-6 9
5
 Хоффенхайм 4 3 0 1 10-6 9
6
 Вольфсбург 4 3 0 1 7-5 9
7
 Боруссия Д 4 2 2 0 8-5 8
8
 Унион Б 4 2 0 2 9-7 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
10
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
11
 Хайденхайм 4 1 1 2 8-9 4
12
 Вердер 4 1 0 3 6-9 3
13
 Бохум 4 0 3 1 4-9 3
14
 Боруссия М 4 0 2 2 8-12 2
15
 Аугсбург 4 0 2 2 7-12 2
16
 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
17
 Дармштадт 4 0 1 3 5-13 1
18
 Майнц 4 0 1 3 3-12 1
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22.09 21:30
Штутгарт – Дармштадт
 - : -
23.09 16:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
23.09 16:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
23.09 16:30
Бавария – Бохум
 - : -
23.09 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
23.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
23.09 19:30
Вердер – Кельн
 - : -
24.09 16:30
Байер – Хайденхайм
 - : -
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Айнтрахт Ф – Фрайбург
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