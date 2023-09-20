Кейн: «Я очень рад, что на данный момент забил четыре гола за «Баварию». Думаю, я смогу играть еще лучше»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн оценил свое выступление за немецкую команду.

«Для меня это хорошее начало. Всякий раз после крупного трансфера в первых нескольких играх возникает немного больше давления и ожиданий. Все хотят увидеть, как ты начнешь. Я очень рад, что на данный момент забил четыре гола. Я думаю, что смогу играть лучше, и это произойдет, если я лучше узнаю своих товарищей по команде, систему и то, как мы играем. Мне еще есть, куда совершенствоваться с точки зрения игры», — сказал Кейн.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

30-летний футболист забил 4 гола в 4 матчах за «Баварию» в бундеслиге. Последним игроком мюнхенцев, которому это удавалось, был Мирослав Клозе, выступавший за «Баварию» с 2007 по 2012 годы.