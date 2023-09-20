Кейн: «Я очень рад, что на данный момент забил четыре гола за «Баварию». Думаю, я смогу играть еще лучше»

Сегодня, 10:08
Нападающий «Баварии» Харри Кейн оценил свое выступление за немецкую команду.
«Для меня это хорошее начало. Всякий раз после крупного трансфера в первых нескольких играх возникает немного больше давления и ожиданий. Все хотят увидеть, как ты начнешь. Я очень рад, что на данный момент забил четыре гола. Я думаю, что смогу играть лучше, и это произойдет, если я лучше узнаю своих товарищей по команде, систему и то, как мы играем. Мне еще есть, куда совершенствоваться с точки зрения игры», — сказал Кейн.
Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.
30-летний футболист забил 4 гола в 4 матчах за «Баварию» в бундеслиге. Последним игроком мюнхенцев, которому это удавалось, был Мирослав Клозе, выступавший за «Баварию» с 2007 по 2012 годы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|РБ Лейпциг
|4
|3
|0
|1
|13-4
|9
|
4
|Штутгарт
|4
|3
|0
|1
|14-6
|9
|
5
|Хоффенхайм
|4
|3
|0
|1
|10-6
|9
|
6
|Вольфсбург
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|
7
|Боруссия Д
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
8
|Унион Б
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|
9
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|
10
|Фрайбург
|4
|2
|0
|2
|5-10
|6
|
11
|Хайденхайм
|4
|1
|1
|2
|8-9
|4
|
12
|Вердер
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
13
|Бохум
|4
|0
|3
|1
|4-9
|3
|
14
|Боруссия М
|4
|0
|2
|2
|8-12
|2
|
15
|Аугсбург
|4
|0
|2
|2
|7-12
|2
|
16
|Кельн
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Дармштадт
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|
18
|Майнц
|4
|0
|1
|3
|3-12
|1
|22.09
|21:30
|
Штутгарт – Дармштадт
|- : -
|23.09
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|23.09
|16:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
|23.09
|16:30
|
Бавария – Бохум
|- : -
|23.09
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
|23.09
|16:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|23.09
|19:30
|
Вердер – Кельн
|- : -
|24.09
|16:30
|
Байер – Хайденхайм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -