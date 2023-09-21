Кейн намерен играть долго, как Роналду и Месси

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал, что планирует выступать на высоком уровне еще много лет.

«Я думаю о том, чего Месси и Роналду достигли: на четвертом десятке они так же хороши, как и на третьем. Мне сейчас только исполнилось 30, и меня, очевидно, будоражит мысль о том, что, если я сохраню свое тело в хорошей форме, если сохраню правильный настрой, то смогу играть на самом высоком уровне столько, сколько захочу», — приводит слова Кейна ESPN.

30-летний нападающий перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.