Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:41

Клозе: «Современных игроков больше волнует, сочетаются ли их бутсы с носками. Футбола, который я знал, больше нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирослав Клозе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе раскритиковал современных футболистов.

«Я перестал играть в футбол, потому что больше не признаю его. Сегодня молодые люди думают о других вещах. В детстве я думал только о тренировках и о том, чтобы стать кем-то в этом виде спорта, который мне всегда нравился. В «Лацио» и в сборной я после каждой тренировки ложился в ванну со льдом, чтобы избежать травм, но молодежь в сборной систематически отказывалась от этого.

Когда они увидели, что я собираю мешки с мячами, чтобы убрать их в конце тренировки, они спросили у меня: «Кто сказал тебе это делать?».В тот момент я сказал себе: «Тебе 20 лет, и ты не можешь помочь 60-летнему рабочему?» Их больше волнует, сочетаются ли их бутсы с носками. Вот почему я сказал: стоп. Футбола, который я знал, больше нет.

Сегодняшние молодые люди думают в первую очередь об автомобилях, контрактах со спонсорами и новых кошках. Только после всего этого приходит футбол. Для них их имидж – самое главное. А для меня все, что имело значение, это футбол в его самой чистой форме», – приводит слова Клозе Football Talk.

45-летний немец завершил карьеру в 2016 году. Он выступал за «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию» и «Лацио». Кроме того, на счету форварда 71 гол в 137 матчах за сборную Германии.

Мирослав Клозе
Футбол
Обсудить
Читайте также
Фигурист Максим Ковтун женился на чемпионке мира по художественной гимнастике
В снежном спорте запретили «красные лыжи». Ждем вала дисквалификаций за фтор?
В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины
Путин ответил на слова Мишеля о якобы предательстве Россией армян
Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» объявила о продлении контракта с Кобелем