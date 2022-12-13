Лаймер согласовал контракт с «Баварией» на пять лет

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер согласовал условия личного контракт с «Баварией». Соглашение будет рассчитано на пять лет, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Игрок уйдет в мюнхенский клуб летом 2023 года на правах свободного агента, когда его контракт с «Лейпцигом» истечет.

25-летний австриец ранее отказался от перехода в «Челси» и намерен присоединиться к мюнхенскому клубу.

В нынешнем сезоне бундеслиги Лаймер провел 4 матча и не отметился результативными действиями.