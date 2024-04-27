Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:29

«Лейпциг» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»

Лоис Опенда (слева) и Юлиан Рюерсон в матче «Лейпциг» — «Боруссия».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Лейпциг» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии — 4:1.

Гости открыли счет на 20-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал Джейдон Санчо. Хозяева ответили голами Лоиса Опенда (23-я минута), Беньямина Шешко (45), Мохамеда Симакана (46) и Кристофа Баумгартнера (80).

«Лейпциг» закрепился на 4-м месте в турнирной таблице бундеслиги, набрав 62 очка. «Боруссия» идет 5-й (57).

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
4:1
Боруссия Д

В параллельной игре 31-го тура «Фрайбург» потерпел домашнее поражение от «Вольфсбурга» (1:2).

У гостей голы забили Максимилиан Арнольд (82) и Максенса Лакруа (90). Забитый мяч хозяев был записан на футболиста «волков» Себастьяна Борнау (42).

«Фрайбург» располагается на 7-й строчке в таблице, имея в своем активе 40 набранных очков. «Вольфсбург» поднялся на 12-е место (34).

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:2
Вольфсбург

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Фрайбург
Бундеслига
1
Обсудить
Читайте также
РФС назвал отбор на ЧМ-2030 ориентиром для возвращения сборной
В «Ахмате» прокомментировали массовое отравление игроков «Сочи»
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Алексей Смертин: «Норадреналин – офигенное ощущение. Без этого мне было бы пресно»
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Дубль Кейна принес «Баварии» победу над «Айнтрахтом»