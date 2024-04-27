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Германия

Сегодня, 18:25

Дубль Кейна принес «Баварии» победу над «Айнтрахтом»

Руслан Минаев
Футболисты «Баварии».
Фото Reuters
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«Бавария» дома обыграла «Айнтрахт» в матче 31-го тура бундеслиги — 2:1.

У хозяев дубль оформил Харри Кейн. Британец забил 42-й гол в сезоне и установил личный рекорд. У гостей отметился Уго Экитике.

«Бавария» набрала 69 очков и занимает второе место в таблице бундеслиги. «Айнтрахт» с 45 очками — на 6-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:1
Айнтрахт Ф

«Вердер» на выезде разгромил «Аугсбург» — 3:0. Голы забивали Романо Шмид, Марвин Дукш и Оливье Деман.

«Вердер» набрал 37 очков и занимает 10-е место. «Аугсбург» с 39 очками — на 8-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
0:3
Вердер

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Вердер
2
0
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