Дубль Кейна принес «Баварии» победу над «Айнтрахтом»

«Бавария» дома обыграла «Айнтрахт» в матче 31-го тура бундеслиги — 2:1.

У хозяев дубль оформил Харри Кейн. Британец забил 42-й гол в сезоне и установил личный рекорд. У гостей отметился Уго Экитике.

«Бавария» набрала 69 очков и занимает второе место в таблице бундеслиги. «Айнтрахт» с 45 очками — на 6-й строчке.

«Вердер» на выезде разгромил «Аугсбург» — 3:0. Голы забивали Романо Шмид, Марвин Дукш и Оливье Деман.

«Вердер» набрал 37 очков и занимает 10-е место. «Аугсбург» с 39 очками — на 8-й строчке.