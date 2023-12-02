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Германия

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«Лейпциг» обыграл «Хайденхайм» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лейпциг» — «Хайденхайм».
Фото AFP
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«Лейпциг» дома обыграл «Хайденхайм» в матче 13-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Лои Опенда (29-я минута) и Юссуфа Поульсена (44-я). Единственный мяч гостей на 45+2-й минуте забил Бенедикт Гимбер.

«Лейпциг» (26 очков) поднялся на четвертое место в бундеслиге. «Хайденхайм» (11) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
02 дек, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:1
Хайденхайм

В параллельном матче гладбахская «Боруссия» на своем поле обыграла «Хоффенхайм» — 2:1. Голами за хозяев отличились Алассан Плеа и Натан Н`Гуму. За «Хоффенхайм» забил Вут Вегхорст.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
02 дек, 17:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
2:1
Хоффенхайм

«Бохум» на своем поле одержал победу над «Вольфсбургом» (3:1) благодаря голам Патрика Остераге, Фернандеса Бернарду и Кристофера Антвей-Аджея. За «волков» голом отметился Маттиас Сванберг.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
02 дек, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
3:1
Вольфсбург

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
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