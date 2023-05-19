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Германия

Сегодня, 06:20

Мален признан лучшим игроком апреля в чемпионате Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
Дониэлл Мален.
Фото Global Look Press
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален признан лучшим игроком апреля в чемпионате Германии.

Он обошел в голосовании Джереми Фримпонга («Байер-04»), Бенжамена Павара («Бавария»), Джоша Вагномана («Штутгарт»), Мусса Диаби («Байер-04») и Тимо Вернера («РБ Лейпциг»).

24-летний голландец в прошлом месяце забил 5 голов в 5 матчах чемпионата Германии.

Четвертый раз подряд игрок из дортмундской «Боруссии» был признан игроком месяца в бундеслиге: Юлиан Брандт в январе и феврале, а Рафаэл Геррейру — в марте.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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