Мален признан лучшим игроком апреля в чемпионате Германии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален признан лучшим игроком апреля в чемпионате Германии.

Он обошел в голосовании Джереми Фримпонга («Байер-04»), Бенжамена Павара («Бавария»), Джоша Вагномана («Штутгарт»), Мусса Диаби («Байер-04») и Тимо Вернера («РБ Лейпциг»).

24-летний голландец в прошлом месяце забил 5 голов в 5 матчах чемпионата Германии.

Четвертый раз подряд игрок из дортмундской «Боруссии» был признан игроком месяца в бундеслиге: Юлиан Брандт в январе и феврале, а Рафаэл Геррейру — в марте.