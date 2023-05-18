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Германия

18 мая, 22:38

Агент Альфонсо Дэвиса отреагировал на слухи об интересе «Реала» и «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Ник Хуосе, представляющий интересы защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуются «Реал» и «Манчестер Сити».

«Ряд клубов заинтересованы, но прямых переговоров нет. У Дэвиса все еще есть двухлетний контракт с «Баварией». Пока ничего не подтверждено», — приводит слова агента TSN.

22-летний канадец играет за «Баварию» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

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