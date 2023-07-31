Мане попрощался с «Баварией» перед переходом в «Аль-Наср»

Нападающий «Баварии» Садио Мане попрощался с мюнхенской командой перед переходом в «Аль-Наср».

«Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я бы хотел, чтобы все закончилось по-другому. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. Я хотел доказать это всем в этом сезоне. Тем не менее, я желаю клубу и болельщикам только самого лучшего в будущем», — приводит слова Мане журналист Флориан Плеттенберг.

Также инсайдер сообщает, что форвард уже прибыл в Дубай, где сегодня пройдет первую часть медицинского обследования. По информации журналиста он подпишет контракт до 2027 года.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года. Он провел за мюнхенцев 38 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач.