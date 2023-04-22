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Германия

Сегодня, 18:26

«Бавария» проиграла «Майнцу» в матче бундеслиги

Мария Гусева
«Майнц» — «Бавария».
Фото AFP
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«Бавария» на выезде проиграла «Майнцу» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 1:3.

Счет открыл нападающий мюнхенцев Садио Мане на 29-й минуте встречи. Форвард «Майнца» Людовик Айорк сравнял счет на 65-й минуте. Через 8 минут Леандру Баррейру вывел хозяев вперед. На 79-й минуте гол забил Аарон Мартин и установил окончательный счет встречи.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 59 очков. «Майнц» располагается на 6-й строчке — 45 очков.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
3:1
Бавария

В другом матче «Хоффенхайм» на своем поле проиграл «Кельну» — 1:3.

В составе хозяев единственный гол забил Каспер Дольберг. У гостей отличились Флориан Каинц, Дэви Зельке и Ян Тильман.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:3
Кельн

«Вольфсбург» на выезде разгромил «Бохум» — 5:1.

В составе победителей голы забили Маттиас Сванберг (дубль), Якуб Каминьский, Патрик Виммер и Лука Вальдшмидт. За «Бохум» отличился Мориц Брощински.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
1:5
Вольфсбург

«Герта» на своем поле проиграла «Вердеру» — 2:4.

У хозяев отличились Джессик Нганкам и Доди Лукебакио. В составе хозяев хет-трик оформил Марвин Дукш, еще один гол забил Митчелл Вайзер.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
2:4
Вердер
Футбол
ФК Бавария
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Герта
ФК Кельн
ФК Майнц
ФК Хоффенхайм
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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