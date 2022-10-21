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Германия

21 октября, 23:19

«Майнц» разгромил «Кельн» в домашнем матче

Мария Гусева

«Майнц» на домашней арене разгромил «Кельн» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 5:0.

Счет в игре открыл нападающий хозяев Маркус Ингвартсен, реализовавший пенальти на 11-й минуте. Также за «Майнц» голами отметились Доминик Кор, Антон Штах, Аарон Мартин и Карим Онисиво.

Гости большую часть матча провели в меньшинстве. Защитник Лука-Яннис Килиан получил вторую желтую карточку на 28-й минуте и был удален с поля.

«Майнц» поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков. «Кельн» занимает 9-е место с 16 очками.

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
21 окт, 21:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
5:0
Кельн
Футбол
ФК Кельн
ФК Майнц
Бундеслига
1
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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