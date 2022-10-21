«Майнц» разгромил «Кельн» в домашнем матче

«Майнц» на домашней арене разгромил «Кельн» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 5:0.

Счет в игре открыл нападающий хозяев Маркус Ингвартсен, реализовавший пенальти на 11-й минуте. Также за «Майнц» голами отметились Доминик Кор, Антон Штах, Аарон Мартин и Карим Онисиво.

Гости большую часть матча провели в меньшинстве. Защитник Лука-Яннис Килиан получил вторую желтую карточку на 28-й минуте и был удален с поля.

«Майнц» поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков. «Кельн» занимает 9-е место с 16 очками.