Озил: «На данный момент у меня нет планов стать тренером или остаться в футболе»

Бывший полузащитник сборной Германии, «Реала» и «Арсенала» Месут Озил рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Честно говоря, я не знаю на сто процентов, что произойдет в ближайшие месяцы и годы. Но пока я сосредоточусь на своей семье здесь, в Турции. У меня есть жена и две прекрасные дочери. Больше всего я жду, когда мои дочери вырастут, они — два самых больших подарка, которые я когда-либо получал в своей жизни. Я наслаждаюсь каждой секундой, проведенной с ними.

На данный момент у меня нет планов ни стать тренером, ни остаться в футболе, честно говоря. Я был частью футбольного бизнеса почти 17 лет, и большую часть этого времени я получал огромное удовольствие от игры. Те, кто следил за моей карьерой, знают, что мне не очень нравится находиться перед камерой, давать интервью и быть на виду у публики. Так что теперь я буду наслаждаться тем, что в моей жизни стало немного больше тишины», — приводит слова Озила Marca.

Ранее игрок вспомнил, как подписывал контракт с мадридским клубом в 2010 году.

22 марта 34-летний футболист объявил о завершении карьеры. Озил — чемпион мира в составе сборной Германии. Вместе с «Вердером» он становился обладателем Кубка Германии, футболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В составе «Арсенала» полузащитник по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.