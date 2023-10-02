Мюллер может покинуть «Баварию» летом 2024 года

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер хочет покинуть команду. Он недоволен своим положением в клубе.

Немец не является игроком стартового состава. Главный тренер Томас Тухель не видит форварда в роли футболиста основы. Первыми кандидатами на выход со скамейки являются Матис Тель и Эрик Шупо-Мотинг.

По данным Kicker, Мюллер не верит, что его положение изменится при нынешнем тренере. Поэтому 34-летний форварда допускает свой уход из «Баварии» этим летом.

Мюллер в этом сезоне отметился 1 результативной передачей в бундеслиге.