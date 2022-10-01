Нагельсманн: «Баварии» помог быстрый гол в матче с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Байером» (4:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

«Победа всегда важна, сегодня не исключение. Мы довольны результатом и тем, как добыли победу. Нам помог быстрый гол. Мы были намного эффективнее по сравнению с прошлым матчем и контролировали игру. Второй тайм был немного более открытым. Это была хорошая реакция после недавних результатов. Мы счастливы и надеемся, что сможем продолжить так же играть и в Лиге чемпионов», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна.

«Бавария» прервала четырехматчевую серию без побед в бундеслиге и идет на втором месте в таблице — 15 очков, а «Байер» — 16-й с 5 очками.