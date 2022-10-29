Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 00:26

Нагельсманн рассказал, чему хочет научиться у «Реала» и его главного тренера

Алина Савинова
Telegram Новости

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, что хочет обладать таким же спокойствием, которое демонстрирует главный тренер «Реала» Карло Анчелотти во время матчей своей команды.

" Реал" выигрывает очень много титулов. Вы всегда можете чему-то научиться у лучших команд и ведущих тренеров. В данном случае — необходимому терпению в определенных ситуациях и умению держать себя в руках", — приводит SportBild слова Нагельсманна.

В субботу, 29 октября, «Бавария» сыграет с «Майнцем» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://m.sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bayern-muenchen/fc-bayern-julian-nagelsmann-verraet-was-er-von-real-madrid-lernen-will-81767040.sportMobile.html
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
Павлюченко завершил карьеру. Вспоминаем лучшие голы и матчи форварда
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бундеслига, 12-й тур: противостояние «Байера» и «Лейпцига», «Бавария» — «Майнц» и другие матчи