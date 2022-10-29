Нагельсманн рассказал, чему хочет научиться у «Реала» и его главного тренера

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, что хочет обладать таким же спокойствием, которое демонстрирует главный тренер «Реала» Карло Анчелотти во время матчей своей команды.

" Реал" выигрывает очень много титулов. Вы всегда можете чему-то научиться у лучших команд и ведущих тренеров. В данном случае — необходимому терпению в определенных ситуациях и умению держать себя в руках", — приводит SportBild слова Нагельсманна.

В субботу, 29 октября, «Бавария» сыграет с «Майнцем» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.