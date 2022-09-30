Нападающий «Лейпцига» Нкунку прошел медосбледования для перехода в «Челси»

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку прошел медосбледования для перехода в «Челси», утверждает Bild.

Лондонский клуб готов приобрести футболиста в 2023 году, выплатив отступные в размере 60 миллионов евро. Однако клубы пока не согласовали, на какие части и временные промежутки будет разбита данная сумма.

Напомним, что в июне нападающий продлил соглашение с клубом из Лейпцига до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 24-летний француз забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.