Павар хочет продлить контракт с «Баварией»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не планирует уходить из команды этим летом, сообщает журналист Максимилиана Коха.

По данным источника, француз хочет продлить свой контракт с мюнхенцами.

Ранее Павар хотел покинуть «Баварию» из-за того, что ему не нравится выступать на позиции правого защитника. В последнее время футболист выходил на поле в тройке центральных защитнико и успешно себя проявил.

Сообщалось, что Павар может перейти в «Барселону», однако его трансфер летом маловероятен.