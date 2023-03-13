Павар хочет продлить контракт с «Баварией»

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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не планирует уходить из команды этим летом, сообщает журналист Максимилиана Коха.
По данным источника, француз хочет продлить свой контракт с мюнхенцами.
Ранее Павар хотел покинуть «Баварию» из-за того, что ему не нравится выступать на позиции правого защитника. В последнее время футболист выходил на поле в тройке центральных защитнико и успешно себя проявил.
Сообщалось, что Павар может перейти в «Барселону», однако его трансфер летом маловероятен.