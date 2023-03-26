Горецка об уходе Нагельсманна из «Баварии»: «Я думаю, что это шок для всех»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера клуба.

«Я бы солгал, если бы сказал, что на нас не повлияло то, что произошло в последние несколько дней, — цитирует Sky Sports игрока. — Я думаю, что это все еще трудно переварить. У нас были очень близкие отношения с Нагельсманном, мы провели с ним последние несколько лет. Я думаю, что это шок для всех. Мы должны верить руководству нашего клуба, что они делают все возможное».

24 марта «Бавария» объявила об уходе Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года. Предыдущим клубом 49-летнего специалиста был лондонский «Челси», из которого он был уволен в сентябре 2022 года.