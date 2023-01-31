Полузащитник «Баварии» Забитцер дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 20:18
Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.
28-летний австриец уже согласовал условия личного контракта и провел телефонный разговор с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом. Английский клуб видит в нем замену травмированному датчанину Кристиану Эриксену.
«Ман Юнайтед» готов взять футболиста в аренду до конца сезона, «Бавария» не планирует мешать трансферу.
Срок его действующего контракта с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего хавбека в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Забитцер отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования