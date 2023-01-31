Полузащитник «Баварии» Забитцер дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

28-летний австриец уже согласовал условия личного контракта и провел телефонный разговор с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом. Английский клуб видит в нем замену травмированному датчанину Кристиану Эриксену.

«Ман Юнайтед» готов взять футболиста в аренду до конца сезона, «Бавария» не планирует мешать трансферу.

Срок его действующего контракта с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего хавбека в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Забитцер отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах.