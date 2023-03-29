Сегодня, 19:24
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем возглавил рейтинг лучших игроков мира не старше 21 года по версии ESPN.
В тройку попали хавбек «Барселоны» Педри и вингер «Арсенала» Букайо Сака.
В список вошли:
1. Джуд Беллингем — «Боруссия» Дортмунд
2. Педри — «Барселона»
3. Букайо Сака — «Арсенал»
4. Джамал Мусиала — «Бавария»
5. Гави — «Барселона»
6. Эдуардо Камавинга — «Реал Мадрид»
7. Габриэл Мартинелли — «Арсенал»
8. Флориан Виртц — «Байер»;
9. Йошко Гвардиол — «Лейпциг»;
10. Мойсес Кайседо — «Брайтон»;
11. Алекс Бальде — «Барселона»;
12. Ансу Фати — «Барселона»;
13. Юрриен Тимбер — «Аякс»;
14. Нуну Мендеш — «ПСЖ»;
15. Гонсалу Рамуш — «Бенфика».
С полным списком можно ознакомиться здесь.