Беллингем возглавил рейтинг лучших игроков не старше 21 года по версии ESPN, в тройке — Педри и Сака

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем возглавил рейтинг лучших игроков мира не старше 21 года по версии ESPN. В тройку попали хавбек «Барселоны» Педри и вингер «Арсенала» Букайо Сака. В список вошли: 1. Джуд Беллингем — «Боруссия» Дортмунд 2. Педри — «Барселона» 3. Букайо Сака — «Арсенал» 4. Джамал Мусиала — «Бавария» 5. Гави — «Барселона» 6. Эдуардо Камавинга — «Реал Мадрид» 7. Габриэл Мартинелли — «Арсенал» 8. Флориан Виртц — «Байер»; 9. Йошко Гвардиол — «Лейпциг»; 10. Мойсес Кайседо — «Брайтон»; 11. Алекс Бальде — «Барселона»; 12. Ансу Фати — «Барселона»; 13. Юрриен Тимбер — «Аякс»; 14. Нуну Мендеш — «ПСЖ»; 15. Гонсалу Рамуш — «Бенфика». С полным списком можно ознакомиться здесь.