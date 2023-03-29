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Германия

Сегодня, 19:24

Беллингем возглавил рейтинг лучших игроков не старше 21 года по версии ESPN, в тройке — Педри и Сака

Руслан Минаев
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем возглавил рейтинг лучших игроков мира не старше 21 года по версии ESPN.

В тройку попали хавбек «Барселоны» Педри и вингер «Арсенала» Букайо Сака.

В список вошли:

1. Джуд Беллингем — «Боруссия» Дортмунд

2. Педри — «Барселона»

3. Букайо Сака — «Арсенал»

4. Джамал Мусиала — «Бавария»

5. Гави — «Барселона»

6. Эдуардо Камавинга — «Реал Мадрид»

7. Габриэл Мартинелли — «Арсенал»

8. Флориан Виртц — «Байер»;

9. Йошко Гвардиол — «Лейпциг»;

10. Мойсес Кайседо — «Брайтон»;

11. Алекс Бальде — «Барселона»;

12. Ансу Фати — «Барселона»;

13. Юрриен Тимбер — «Аякс»;

14. Нуну Мендеш — «ПСЖ»;

15. Гонсалу Рамуш — «Бенфика».

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4895809/jude-bellingham-pedri-bukayo-saka-lead-espn-39-best-male-players-age-21-or-under?device=featurephone
Футбол
Букайо Сака
Джамал Мусиала
Джуд Беллингем
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Педри (Барселона)
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