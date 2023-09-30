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Сегодня, 13:22

Агент Вальдемара Антона рассказал, что футболист хотел бы попробовать свои силы в России

Алина Савинова
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Артур Бек, агент немецкого защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона, ответил на вопрос о возможном выступлении футболиста за национальную команду России.

«Выступление за сборную России? Знаете, не так-то просто принять решение в каком-либо направлении. Так что посмотрим, что произойдет в будущем. Несколько клубов из РПЛ были заинтересованы в Антоне в последнее время. Конечно, ему было бы интересно попробовать свои силы в России в будущем», — цитирует Бека Sport24.

Футболист родился в Узбекистане, а его родственники живут в России. В одном из интервью он отмечал, что хотел бы сыграть за сборную России, если представится такая возможность.

С 2020 года защитник выступает за «Штутгарт». В текущем сезоне он провел 5 матчей в бундеслиге и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-582694-agent-valdemara-antona-otvetil-na-vopros-o-vozmozhnom-vystuplenii-igroka-za-sbornuyu-rossii
Вальдемар Антон
Футбол
ФК Штутгарт
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