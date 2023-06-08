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Сегодня, 19:17

«Реал» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Лейпцига» Гвардиолом

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «Реале», сообщает 90min.

По информации издания, в услугах футболиста также заинтересован «Челси», но его переход в лондонскую команду маловероятен.

21-летний хорват выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 41 матч во всех турнирах и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.

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