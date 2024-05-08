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Сегодня, 20:12

«Реал» включился в борьбу за подписание хавбека «Байера» Вирца

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«Реал» является наиболее вероятным продолжением карьеры полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает Sport Bild.

По данным источника, у мадридского клуба хорошие шансы заполучить немецкого хавбека, несмотря на наличие конкурентов мюнхенской «Баварии», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити». При этом «Байер» готов продать 21-летнего футболиста только через сезон за 150 миллионов евро. Шансы на то, что игрок сменит клубную прописку будущим летом, оцениваются как минимальные.

В текущем сезоне бундеслиги Вирц провел 31 матч за «Байер», в которых забил 11 голов и отдал столько же результативных передач. Действующий контракт немца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Флориан Вирц
ФК Байер
ФК Реал
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