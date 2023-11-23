Румменигге: «Вся Бундеслига теряет привлекательность из-за «Боруссии»

Бывший немецкий футболист и член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал дортмундскую «Боруссию».

«Было сделано слишком много трансферов, чтобы создать бизнес-модель, в которой игроки позже будут продаваться с целью получения прибыли. Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед», Холанн — в «Сити», Беллингем — в «Реал». Это потеря не только для «Борусси», вся Бундеслига теряет привлекательность из-за этого», — цитирует Express.de Румменигге.

В этом сезоне «Боруссия» набрала 21 очко в 11 матчах и занимает 5-е место в бундеслиге.