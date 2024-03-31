«Хайденхайм» сыграл вничью со «Штутгартом». Забито 6 мячей

«Хайденхайм» в гостях сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 27-го тура бундеслиги — 3:3.

На 41-й минуте счет открыл форвард хозяев Серу Гирасси. На 53-й минуте удвоил их преимущество Ангел Штиллер. На 62-й минуте автогол оформил вратарь штутгартцев Александр Нюбель. На 84-й минуте сравнял счет Тим Кляйндинст. Он же на 85-й минуте вывел команду вперед, оформив дубль. Последний гол в матче на 98-й минуте забил нападающий «швабов» Денис Ундав.

«Штутгарт» занимает третье место, набрав 57 очков. «Хайденхайм» идет 11-м с 30 очками.