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Сегодня, 21:35

Спортивный директор «Баварии» высказался о будущем Тухеля в «Баварии» после поражения от «Хайденхайма»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль заявил, что клуб не планирует отправлять в отставку главного тренера Томаса Тухеля после поражения от «Хайденхайма» в 28-м туре бундеслиги (2:3).

«Нет, у меня не было мысли [уволить его]. Это не всегда только тренерская проблема», — приводит Bayern&Germany слова спортивного директора.

Эберль отметил, что Тухель будет руководить командой в матче Лиги чемпионов против «Арсенала», который пройдет во вторник, 9 апреля.

«Останется ли Тухель в команде до конца сезона? Сейчас я не могу точно ответить на этот вопрос», — добавил специалист.

«Бавария» с 60 очками остается на втором месте в таблице чемпионата Германии. Отставание от «Байера» составляет 16 очков.

Ранее Тухель объявил, что покинет клуб из Мюнхена по окончании текущего сезона.

Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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