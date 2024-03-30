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Германия

30 марта, 23:54

Тухель: «Поздравляю «Байер». Гонка за титул закончена»

Ана Горшкова
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что гонка за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Германии завершилась.

«Поздравляю «Байер» с чемпионством. Гонка за титул закончена», — приводит слова Тухеля Фабрицио Романо.

30 марта «Бавария» в матче 27-го тура бундеслиги проиграла дортмундской «Боруссии» (0:2), а «Байер» оказался сильнее «Хоффенхайма» (2:1).

Клуб из Леверкузена занимает первое место в турнирной таблице, набрав 73 очка. Мюнхенцы находятся на второй строчке с 60 баллами.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Бавария
ФК Байер
Томас Тухель
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