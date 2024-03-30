Тухель: «Поздравляю «Байер». Гонка за титул закончена»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что гонка за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Германии завершилась.

«Поздравляю «Байер» с чемпионством. Гонка за титул закончена», — приводит слова Тухеля Фабрицио Романо.

30 марта «Бавария» в матче 27-го тура бундеслиги проиграла дортмундской «Боруссии» (0:2), а «Байер» оказался сильнее «Хоффенхайма» (2:1).

Клуб из Леверкузена занимает первое место в турнирной таблице, набрав 73 очка. Мюнхенцы находятся на второй строчке с 60 баллами.