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Тухель – о чемпионской гонке с «Байером»: «Они необыкновенны, сильная команда с отличным тренером»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру «Байера» в текущем сезоне.

«Мы хотим приехать на игру с ними, будучи в состоянии их обогнать, поэтому нам нужно уже сейчас сделать домашнее задание. Возможно, нейтральные болельщики ждут, когда другая команда наконец выиграет титул, после того как в прошлом сезоне этого не произошло.

Теперь это гонка за титул, они [«Байер] необыкновенны. Сильная команда с отличным тренером. Это будет гонка до конца», – сказал Тухель в интервью ESPN.

После 17 туров «Байер» с 45 очками лидирует в бундеслиге. «Бавария» отстает от соперника на 4 очка, но имеет один матч в запасе.

«Бавария» становилась чемпионом Германии в 11 сезонах подряд. В последний раз другая команда выигрывала бундеслигу в сезоне-2011/12. Тогда чемпионом во второй раз кряду стала дортмундская «Боруссия».

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
Томас Тухель
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