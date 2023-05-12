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Сегодня, 17:13

Тухель прокомментировал ситуацию с контрактом Мюллера в «Баварии»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал положение нападающего Томаса Мюллера в команде. Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

«У Мюллера есть право самому решать, чего он хочет. Томас — это «Бавария», а «Бавария» — это Томас. Он полностью сосредоточен на борьбе за свой 12-й титул бундеслиги», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее сам футболист высказался о слухах о своем уходе из клуба.

33-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Контракт рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за мюнхенскую команду 37 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

ФК Бавария
Томас Тухель
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Тухель рассказал о борьбе «Баварии» за титул бундеслиги