Тухель прокомментировал ситуацию с контрактом Мюллера в «Баварии»

Сегодня, 17:13
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал положение нападающего Томаса Мюллера в команде. Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.
«У Мюллера есть право самому решать, чего он хочет. Томас — это «Бавария», а «Бавария» — это Томас. Он полностью сосредоточен на борьбе за свой 12-й титул бундеслиги», — сказал Тухель на пресс-конференции.
Ранее сам футболист высказался о слухах о своем уходе из клуба.
33-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Контракт рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за мюнхенскую команду 37 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.