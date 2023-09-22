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Тухель рассказал про состояние здоровья Нойера

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о восстановлении после травмы вратаря Мануэля Нойера.

«Его травма на самом деле не является травмой. Это скорее дискомфорт, я бы так это назвал. Дискомфорт в икроножных мышцах. Он непостоянен, иногда появляется, а потом уходит. Этот дискомфорт не влияет на технику прыжков или сокращение мышц, но он просто есть, и он мешает.

Мы не хотим рисковать Нойером, и того, чтобы этот дискомфорт привел к травме. Считаю, что это лучшее описание текущей ситуации. Я поговорил с Ману, и он крайне позитивен. По его жестам и выражению лица могу сказать, что он чувствует себя очень хорошо», – приводит BILD слова Тухеля.

В декабре 2022 года вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23.

29 августа стало известно, что 37-летний немец вернулся к тренировкам в общей группе.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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