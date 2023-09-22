Нагельсманн рассказал, что было для него самым тяжелым после увольнения из «Баварии»

Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от того, что снова будет работать с некоторыми игроками «Баварии».

«Я с нетерпением жду этого. Мне очень нравилось работать с игроками «Баварии». Самым тяжелым в расставании было то, что после него я мог видеть, как они играют, только по телевизору. Я очень рад», — приводит слова Нагельсманна kicker.

Немецкий футбольный союз объявил о назначении Нагельсманна 22 сентября. Он сменил на посту главного тренера сборной Германии Ханси Флика.

С 2021 по 2023 годы 36-летний специалист возглавлял «Баварию».