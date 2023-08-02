Тухель взял на себя ответственность за уход Мане из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о переходе форварда Садио Мане в «Аль-Наср».

Вчера, 1 августа, саудовский клуб объявил о трансфере сенегальского нападающего.

«Мы крепко обнялись. Мы поняли, что нам не нравится сложившаяся ситуация. Я понимаю, что он чувствует себя обиженным. Я также не чувствую себя счастливым. Мы не раскрыли его потенциал в полной мере. Его уход является моей ответственностью», — приводит слова Тухеля Goal.

Мане перешел в мюнхенский клуб из «Ливерпуля» летом 2022 года.

Он провел за «Баварию» 38 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач. В составе мюнхенцев нападающий стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.