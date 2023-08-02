Клопп — о переходе Мане в «Аль-Наср»: «Не знаю, что у него пошло не так»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе форварда Садио Мане в «Аль-Наср».

Вчера, 1 августа, саудовский клуб объявил о трансфере сенегальского нападающего.

«Не знаю, что у него пошло не так. Когда Садио покидал «Ливерпуль», то был на высоте. В тот момент Мане находился в отличной форме. Может, сказалась новая обстановка. Мы не общались с ним на эту тему. Посмотрим, как сложится его карьера в Саудовской Аравии», — цитирует Клоппа The Mirror.

Мане перешел в мюнхенский клуб из «Ливерпуля» летом 2022 года.

Он провел за «Баварию» 38 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач. В составе мюнхенцев нападающий стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.