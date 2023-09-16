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Германия

Сегодня, 07:30

Тухель заявил, что «Бавария» могла все решить с «Байером» в первые 20 минут"

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Байером» (2:2) в матче 4-го тура Бундеслиги.

«Мы хорошо провели 20 минут и могли все решить, но затем совершенно ни с того ни с сего у нас случились плохие 20 минут. И таким же образом события развивались во втором тайме: порой мы контролировали игру, порой ничего не контролировали. В конце показалось, что мы нанесли лаки-панч, забив второй гол, однако после этого непростое решение было принято не в нашу пользу. Судья не свистнул после падения Хофмана в нашей штрафной, и мне не кажется, что это было явно ошибочное решение, из-за которого VAR имел бы право вмешаться. Но теперь уже не имеет значения, что я говорю», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После четерех матчей «Байер» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 10 очков. «Бавария» — на втором месте (10 очков).

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
Томас Тухель
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
5
 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
17
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 21:30
Бавария – Байер
 2 : 2
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
 - : -
17.09 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
17.09 18:30
Дармштадт – Боруссия М
 - : -
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