Тухель заявил, что «Бавария» могла все решить с «Байером» в первые 20 минут"

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Байером» (2:2) в матче 4-го тура Бундеслиги.

«Мы хорошо провели 20 минут и могли все решить, но затем совершенно ни с того ни с сего у нас случились плохие 20 минут. И таким же образом события развивались во втором тайме: порой мы контролировали игру, порой ничего не контролировали. В конце показалось, что мы нанесли лаки-панч, забив второй гол, однако после этого непростое решение было принято не в нашу пользу. Судья не свистнул после падения Хофмана в нашей штрафной, и мне не кажется, что это было явно ошибочное решение, из-за которого VAR имел бы право вмешаться. Но теперь уже не имеет значения, что я говорю», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После четерех матчей «Байер» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 10 очков. «Бавария» — на втором месте (10 очков).