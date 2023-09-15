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Германия

15 сентября, 23:28

«Бавария» в концовке упустила победу над «Байером» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Бавария» — «Байер».
Фото Reuters
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«Бавария» дома сыграла вничью с «Байером» в 4-м туре немецкой бундеслиги — 2:2.

За мюнхенцев отличились Харри Кейн (7-я минута) и Леон Горецка (86-я). За гостей забили Алекс Гримальдо (24-я) и Эсэкиель Паласиос, который принес «Байеру» ничью на 90+4-й минуте.

«Байер» с 10 очками продолжает лидировать в бундеслиге. «Бавария» с 10 очками уступает сопернику по дополнительным показателям и занимает вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Бавария» на своем поле примет «Бохум». Игра пройдет 23 сентября. «Байер» на день позже дома сыграет с «Хайденхаймом».

Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
15 сент, 21:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:2
Байер
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
1
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
5
 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
17
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 21:30
Бавария – Байер
 2 : 2
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
 - : -
17.09 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
17.09 18:30
Дармштадт – Боруссия М
 - : -
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