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Германия

Сегодня, 12:49

В «Баварии» не планируют подписание Гвардиола

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что клуб не будет покупать защитника «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола. Он отметил, что команда полностью укомплектована.

«у нас есть Маттейс де Лигт, Дайо Упамекано и Лукас Эрнандес — три топ-игрока. У нас также есть Йосип Станишич, который должен появляться на поле. Поэтому подписание центрального защитника не планируется», — цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

В текущем сезоне Гвардиол провел за немецкий клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

На ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. Он стал обладателем бронзовой медали турнира

ФК Бавария
ФК Лейпциг
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