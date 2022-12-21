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Сегодня, 17:10

Салихамиджич считает, что «ПСЖ» и «Бавария» покажут захватывающий футбол в Лиге чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился ожиданиями от матчей команды с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Два совершенно разных клуба. Мы можем рассчитывать на привлекательный, эмоциональный и захватывающий футбол. Многие игроки мирового класса будут противостоять друг другу. У «ПСЖ» есть эти три исключительных игрока: Месси, Неймар и Мбаппе. Но я очень уверен в качестве и характере наших игроков. Я с нетерпением жду матчей ЛЧ», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany.

15 февраля «ПСЖ» примет «Баварию» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Ответная игра между командами состоится 9 марта.

Источник: Bayern & Germany
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Хасан Салихамиджич
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