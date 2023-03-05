В «Баварии» пока не обсуждали с Нойером продление контракта

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что клуб пока не обсуждал продление контракт с вратарем Мануэлем Нойером.

«У нас будет разговор с Нойером, мы сядем и обсудим несколько вещей, — цитирует Салихамиджича Sky Sports. — Но сейчас у нас впереди важная игра (ответная игра с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ) — это на первом месте».

36-летний Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и выбыл до конца сезона-2022/23. Контракт голкипера рассчитан до лета 2024 года.