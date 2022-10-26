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Германия

Сегодня, 12:26

В «Динамо» заявили, что никогда не рассматривали идею с трансфером Азмуна

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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Байера» Сердару Азмуну.

«Правда ли, что «Динамо» пыталось купить Азмуна? Нет, никогда не рассматривали. Это кто-то придумал, у нас своих игроков вполне достаточно — молодые, интересные», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

27-летний иранец перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В России он также играл за «Рубин» и «Ростов». Контракт нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Азмун провел за «Байер» 11 матчей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-stepashin-dinamo-nikogda-ne-rassmatrivalo-azmuna/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Сергей Степашин
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