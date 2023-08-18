«Вердер» — «Бавария»: Кейн впервые выйдет в стартовом составе мюнхенцев

«Вердер» и «Бавария» опубликовали стартовые составы на матч 1-го тура бундеслиги.

В стартовом составе мюнхенцев впервые появится Харри Кейн. Ранее 30-летний англичанин вышел на замену в матче Суперкубка Германии против «Лейпцига» (0:3).

«Вердер»: Павленка, Фридль, Велькович, Пипер, Линен, Юнг, Вайзер, Биттенкур, Стаге, Фюллкруг, Дукш.

«Бавария»: Ульрайх, Дэвис, Ким Мин Джэ, Упакемано, Мазрауи, Горецка, Киммих, Коман, Мусиала, Сане, Кейн.

Игра начнется в 21.30 по московскому времени.