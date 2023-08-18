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Германия

Сегодня, 20:35

«Вердер» — «Бавария»: Кейн впервые выйдет в стартовом составе мюнхенцев

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вердер» и «Бавария» опубликовали стартовые составы на матч 1-го тура бундеслиги.

В стартовом составе мюнхенцев впервые появится Харри Кейн. Ранее 30-летний англичанин вышел на замену в матче Суперкубка Германии против «Лейпцига» (0:3).

«Вердер»: Павленка, Фридль, Велькович, Пипер, Линен, Юнг, Вайзер, Биттенкур, Стаге, Фюллкруг, Дукш.

«Бавария»: Ульрайх, Дэвис, Ким Мин Джэ, Упакемано, Мазрауи, Горецка, Киммих, Коман, Мусиала, Сане, Кейн.

Игра начнется в 21.30 по московскому времени.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
18 авг, 21:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
Бавария
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Вердер
0
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 21:30
Вердер – Бавария
 - : -
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
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