Кейн забил дебютный гол за «Баварию» в матче с «Вердером»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн отметился дебютным голом за мюнхенцев в матче 1-го тура бундеслиги против «Вердера».

30-летний англичанин вышел в стартовом составе «Баварии» и забил на 75-й минуте. В начале встречи Кейн отметился результативной передачей на Лероя Сане.

Кейн перешел в «Баварию» в летнее трансферное окно из «Тоттенхэма». Он дебютировал за мюнхенцев, выйдя на замену в матче против «Лейпцига» (0:3) в Суперкубке Германии.