Кейн забил дебютный гол за «Баварию» в матче с «Вердером»

18 августа, 23:06
Нападающий «Баварии» Харри Кейн отметился дебютным голом за мюнхенцев в матче 1-го тура бундеслиги против «Вердера».
30-летний англичанин вышел в стартовом составе «Баварии» и забил на 75-й минуте. В начале встречи Кейн отметился результативной передачей на Лероя Сане.
Кейн перешел в «Баварию» в летнее трансферное окно из «Тоттенхэма». Он дебютировал за мюнхенцев, выйдя на замену в матче против «Лейпцига» (0:3) в Суперкубке Германии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 4
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -