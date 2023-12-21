Гол Кейна принес «Баварии» победу над «Вольфсбургом»

«Бавария» переиграла «Вольфсбург» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге.

На 33-й минуте встречи Джамаль Мусиала вывел гостей вперед. Через 10 минут Харри Кейн удвоил преимущество мюнхенцев. В обоих забитых мячах поучаствовал Томас Мюллер, сделавший две голевые передачи. Перед самым перерывом Макс Арнольд сократил отставание. Во второй половине голов забито не было.

«Бавария» набрала 38 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Вольфсбург» опустился на 10-ю строчку — 19 очков.