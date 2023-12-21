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Германия

Сегодня, 00:23

Гол Кейна принес «Баварии» победу над «Вольфсбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Reuters
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«Бавария» переиграла «Вольфсбург» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге.

На 33-й минуте встречи Джамаль Мусиала вывел гостей вперед. Через 10 минут Харри Кейн удвоил преимущество мюнхенцев. В обоих забитых мячах поучаствовал Томас Мюллер, сделавший две голевые передачи. Перед самым перерывом Макс Арнольд сократил отставание. Во второй половине голов забито не было.

«Бавария» набрала 38 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Вольфсбург» опустился на 10-ю строчку — 19 очков.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
20 дек, 22:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:2
Бавария
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/
Футбол
ФК Бавария
ФК Вольфсбург
1
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